Verkehrsunfall zwischen Thür und Straßburger Hof ###Zeugenaufruf###

Am 28.09.2024 gegen 15:20 Uhr ereignete sich auf der L113 zwischen der Ortslage Thür und dem Straßburger Hof ein Verkehrsunfall.

Zur Feststellung des genauen Unfallhergangs ist die Polizei auf Zeugenhinweise angewiesen. Nach Aussage der Beteiligten soll sich ein PKW-Fahrer und ein Rollerfahrer an der Unfallörtlichkeit befunden haben die den Unfall beobachtet haben könnten.

Die Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Mayen unter der 02651-8010 zu melden.



