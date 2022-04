Verkehrsunfall zwischen PKW und Traktor

Nach den Feststellungen vor Ort befuhr der Fahrer der landwirtschaftlichen Zugmaschine mit Anbauteil in Form einer Feldspritze die L82 in Fahrtrichtung Niederzissen. Der mit zwei Personen besetzte PKW befuhr die L82 in entgegen gesetzter Fahrtrichtung. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte der PKW mit dem Anbauteil der landwirtschaftlichen Zugmaschine, wodurch der PKW am Fahrzeugdach erheblich beschädigt wurde. Nach medizinischer Erstversorgung wurden die beiden leichtverletzten Fahrzeuginsassen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Neben der Polizei, waren die Feuerwehren aus Niederzissen und Oberzissen vor Ort. Zeugen des Verkehrsunfalls, insbesondere Personen in den Fahrzeugen unmittelbar hinter den Unfallbeteiligten, werden gebeten sich bei der Polizei in Remagen (Tel. 02642-93820) zu melden.



