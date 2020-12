Archivierter Artikel vom 04.08.2020, 19:00 Uhr

B 256, Thür/Mendig (ots) – Am 04.08.2020 befährt eine 65-jährige Pkw-Fahrerin die B 256 aus Richtung Mendig kommend in Richtung Thür.

Aus bislang ungeklärter Ursache kommt sie auf die Gegenfahrbahn und kollidiert nahezu frontal mit einem entgegenkommenden Sattelzug. Durch den Aufprall wird die Fahrerin in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und muss durch die freiwillige Feuerwehr Mendig aus dem Pkw befreit werden. Die Frau wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus nach Koblenz gebracht. Der LKW-Fahrer blieb unverletzt. Die Unfallstelle musste für 50 Minuten voll gesperrt werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Mayen



Telefon: 02651-801-0

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell