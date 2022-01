Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem PKW

Einig, Mayener Straße (ots) – Am 21.01.2022, gegen 07:40 Uhr ereignete sich in der Ortslage Einig, in der Mayener Straße Einmündung Mertlocher Straße ein Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem PKW.