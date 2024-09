Verkehrsunfall zw. PKW und Roller

Am Freitag, 27.09.24, später Nachmittag, ereignete sich in der Ortslage Grafschaft-Nierendorf ein Unfall zwischen PKW und Roller, wobei zwei Jugendliche auf dem Roller teils schwer verletzt wurden.

Der PKW-Fahrer befuhr die Brückenstraße. Der Rollerfahrer und sein Sozius befuhren die Hauptstraße, Franz-Ellerbrock-Straße, aus Rtg. Leimersdorf kommend. An der Einmündung hätte der PKW-Fahrer dem Rollerfahrer Vorfahrt gewähren müssen. Dies tat er jedoch nicht und es kam im Einmündungsbereich zur Kollision.

Beide Rollernutzer kamen zu Fall. Der Fahrer blieb verletzt an der Unfallstelle zurück. Der Sozius entfernte sich fußläufig zur elterlichen Wohnung. Er stand augenscheinlich stark unter Schock. Auch der Fahrer des PKW entfernte sich fußläufig, ohne sich um den verletzten Rollerfahrer zu kümmern. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte jedoch ein tatverdächtiger PKW-Fahrer ermittelt werden. Dieser konnte an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Dabei wurde festgestellt, dass er augenscheinlich unter Alkoholeinwirkung stand. Gegen ihn wird nun ermittelt. Sein Führerschein wie auch sein PKW wurden sichergestellt. Eine Blutprobe wurde entnommen.

Die beiden Nutzer des Rollers mussten im Krankenhaus behandelt werden.



