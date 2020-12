Archivierter Artikel vom 25.08.2020, 19:10 Uhr

Ein roter Autotransporter, beladen mit PKW der Marke Ford, befuhr die B 262 aus Mayen kommend in Fahrtrichtung Mendig. Während der Fahrt verlor dieser einen Radvorleger von der Ladefläche, welcher anschließend mit einem entgegenkommenden LKW kollidierte und diesen beschädigte. Der Fahrer des roten Autotransporters, sowie Zeugen welche Angaben zu dem roten Autotransporter machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Mayen in Verbindung zu setzen.



