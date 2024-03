Ochtendung

Verkehrsunfall – Zeugen gesucht

Von Polizeidirektion Mayen (ots)

i Symbolbild Foto: Armin Weigel/dpa

Am 25.03.2024 kam es gegen 07:28 Uhr an der Einmündung Koblenzer Straße / Langenbergstraße in Ochtendung zu einem Verkehrsunfall Sachschaden.