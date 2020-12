Archivierter Artikel vom 25.08.2020, 08:30 Uhr

Hohenleimbach

Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Linienbusses

Am Montag, 24.08.2020, kam es gegen 16 Uhr in der Bergstraße in Hohenleimbach zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem Linienbus.