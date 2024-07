Bad Neuenahr-Ahrweiler

Verkehrsunfall unter Beteiligung eines 10-jährigen Fahrradfahrers

Von Polizeidirektion Mayen (ots)

i Symbolbild Foto: dpa

Am Freitag, 05.07.2024 ereignete sich gegen 13:10 Uhr in der Uhlandstraße/Einmündung Sebastianstraße in Bad Neuenahr-Ahrweiler ein Verkehrsunfall, bei dem ein PKW und ein Fahrrad kollidierten.