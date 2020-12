Archivierter Artikel vom 11.08.2020, 15:20 Uhr

Am frühen Morgen des 09.08.2020 ereignete sich auf der L98 ein Verkehrsunfall.

Der alleinbeteiligte, 20-jährige Beschuldigte befuhr die vorgenannte Straße aus Richtung Kürrenberg kommend in Fahrtrichtung Mayen. Aufgrund erheblicher Alkoholisierung verlor er die Kontrolle über seinen Pkw und kollidierte mit der Schutzplanke. Am Pkw entstand Totalschaden, dieser war nicht mehr fahrbereit. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Mayen



Telefon: 02651-801-0

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell