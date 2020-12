Archivierter Artikel vom 06.10.2020, 16:10 Uhr

56729 Hirten. B 258 (ots) – Am Dienstag, 06.10.2020, 07.08 h, fuhr ein 61-jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Vordereifel mit seinem SUV auf der Bundesstraße 258 in 56729 Hirten, Ortsteil Kreuznick.

Der Fahrer stand unter Alkoholeinfluss (1,3 Promille) und war nicht mehr Herr der Lage; er fuhr über eine Verkehrsinsel und räumte dabei zwei Verkehrsschilder ab. An seinem Fahrzeug entstand Sachschaden in einer Höhe von ca. 3.000 EUR. Dem Unfallfahrer wurde eine Blutprobe entnommen; der Führerschein wurde sichergestellt.



