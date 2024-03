Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Vor Ort konnte festgestellt werden, dass der 51-jährige Fahrzeugführer in einer langgezogenen Linkskurve, in Fahrtrichtung Adenau, mit seinem PKW, nach rechts von der Fahrbahn abkam und in den dortigen Straßengraben fuhr. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme konnte bei dem Fahrzeugführer Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,44 Promille. Zudem gab der Fahrzeugführer selbst an, dass er während der Fahrt sein Mobiltelefon benutzt habe. Der Fahrzeugführer wurde durch den Verkehrsunfall leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Am PKW entstand Sachschaden. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Er muss mit einer empfindlichen Geldstrafe und einem längeren Entzug der Fahrerlaubnis rechnen.



