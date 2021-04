Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten

Ein 33-jähriger Fahrzeugführer aus dem Kreis Euskirchen war mit seinem LKW auf der B 412 von Wehr kommend in Fahrtrichtung Weibern unterwegs.

Auf dem gerade verlaufenden Streckenabschnitt schloss der LKW nun auf einen, vor ihm fahrenden Traktor auf. Dieser wurde von einem 56-jährigen Fahrer aus dem Landkreis Mayen-Koblenz geführt.

Der Fahrer des LKW bemerkte den vor ihm fahrenden Traktor wohl zu spät und prallte während der Fahrt auf das Fahrzeugheck des vor ihm fahrenden Traktors. Sodann schob der LKW den Traktor noch ein kleines Stück vor sich her, bis beide Fahrzeuge zum Stillstand kamen.



Durch das Unfallgeschehen wurde beide Fahrzeugführer schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Beide wurden zur weiteren Versorgung mit einem Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Der Rettungshubschrauber war vor Ort im Einsatz. Die Verletzungen der Unfallbeteiligten machten jedoch den Transport per Rettungshubschrauber nicht erforderlich.



Durch den Unfallhergang wurden beide Fahrzeuge beschädigt. Der Traktor blieb je-doch fahrtauglich. Der LKW musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Die B 412 war für die Dauer der Unfallaufnahme für ca. 1 ½ Stunden voll gesperrt. Eine Umleitung des Verkehrs war durch Freiwillige Feuerwehr eingerichtet worden.



Im Einsatz befanden sich Kräfte des DRK, die ADAC Luftrettung, die Feuerwehren Rieden und Wehr sowie Kräfte der Polizei Adenau und Remagen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Remagen



Telefon: 02642 9382-0

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell