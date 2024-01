Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen – B9 in Fahrtrichtung Bad Breisig für ca. 2 Stunden vollgesperrt

Am 21.01.2024 ereignete sich gegen 12:43 Uhr ein Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der B9 zwischen dem Hochverteiler Kreisel und der Anschlussstelle Sinzig in Fahrtrichtung Koblenz.

Eine 30-jährige Fahrzeugführerin übersah hierbei ein auf der rechten Fahrspur stehendes Pannenfahrzeug und kollidierte frontal mit dem Heck des Pannenfahrzeuges.

Im Rahmen der Kollision wurden die Fahrzeugführerin sowie der Fahrzeugführer des Pannenfahrzeuges glücklicherweise nur leicht verletzt, beide Personen wurden nach einer ersten medizinischen Versorgung vor Ort in ein Krankenhaus verbracht.



Die beiden unfallbeteiligten Fahrzeuge waren derart beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.



Aufgrund der Blockierung beider Fahrspuren durch die verunfallten Fahrzeuge musste die B9 in Fahrtrichtung Koblenz für die Verkehrsunfallaufnahme für ca. zwei Stunden vollgesperrt werden.

Es erfolgten entsprechende Verkehrsleitungsmaßnahmen.



Neben mehreren Funkstreifenwagen der Polizeiinspektion Remagen waren jeweils zwei Notärzte und Rettungswagen im Einsatz.



