Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Kradfahrern

Bad Neuenahr-Ahrweiler, Kreisverkehr Sebastianstraße (ots) – Am 16.08.2024 ereignete sich im Kreisverkehr in Bad Neuenahr-Ahrweiler, Sebastianstraße / Wilhelmstraße gegen 16:35 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leichtverletzt wurden.

Ein Leichtkraftrad, besetzt mit zwei Personen, wollte im Kreisverkehr diesen an der Rotweinstraße in Fahrtrichtung Autobahn verlassen. Eine nachfolgende 74jährige PKW-Fahrerin erkannte dies zu spät und fuhr auf das Leichtkraftrad auf.

Sowohl der 61jährige Fahrer als auch die 67jährige Sozia des Leichtkraftrades wurden hierbei leicht verletzt und wurden vom Rettungsdienst vorsorglich ins Krankenhaus verbracht. Soweit bis jetzt bekannt erlitten sie Schürfwunden und Prellungen.



