Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Motorrädern und Personenschaden

L 10 Kirchwald (ots). Am 03.03.2024, gegen 14:20 Uhr kam es auf der L 10 Ortsausgang Kirchwald in Fahrtrichtung Langenfeld zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Motorrädern.

Dabei wurden beide Fahrer verletzt.



Ein 21-Jähriger Motorradfahrer aus der Verbandsgemeinde Mendig befuhr die L 10 von Kirchwald in Fahrtrichtung Langenfeld. Ein 56-Jahre alter Motorradfahrer aus der Verbandsgemeinde Maifeld beabsichtigte auf der L 10, ca. 800 Meter hinter dem Ortsausgang Kirchwald zu wenden. Dabei übersah er den 21-Jährigen Fahrer und es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Beide Motorradfahrer wurden verletzt und mittels Rettungshubschrauber und Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.



Für die Verkehrsunfallaufnahme musste die L 10 ca. 1 Stunde gesperrt werden.



