Verkehrsunfall mit verletzter Fußgängerin auf der Brohltalstraße

Am 31.03.2022 gegen 06:30 Uhr wurde der Rettungsleitstelle ein Verkehrsunfall mit verletzter Fußgängerin in Niederzissen auf der Brohltalstraße gemeldet.

In Höhe der Bushaltestelle an der Volksbank kam es zu einer Kollision zwischen einem PKW und einer Fußgängerin, die die Fahrbahn am dortigen Fußgängerüberweg über-querte.

Die Fußgängerin wurde nach medizinischer Erstversorgung zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus verbracht. Die Fahrbahn konnte nach kurzzeitiger Sperrung wieder freigegeben werden.



