Bell

Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer in der Ortslage Bell (bei Mendig) – PKW-Fahrer stand unter Alkoholeinfluss

Am Freitag, den 25.03.2022, gegen 15:50 Uhr, ereignete sich an der Einmündung Hauptstraße/Kastorstraße in Bell ein Zusammenstoß zwischen einem Motorrad und einem PKW.