Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Am Freitagabend den 02.07.2021 gegen 19:15 Uhr befährt ein 29-Jähriger Motorradfahrer aus der Region Cochem die Oberbachstraße in Fahrtrichtung Faid.

In einer scharfen Kurve kommt ihm ein weißer Kleinbus entgegen. Der Motorradfahrer muss dem Kleinbus ausweichen und kollidiert hierbei mit der Mauer in der Außenseite der Kurve.

Hierbei zieht sich der Motorradfahrer diverse Schürfwunden zu.



Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Cochem.

