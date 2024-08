Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person

In Höhe der Einmündung L114 (Weibern) kollidierte der Pkw auf gerader Strecke mit einem entgegenkommenden Pkw aus dem Zulassungsbezirk Ahrweiler. Die vier erwachsenen Insassen dieses Pkw wurden teils schwer verletzt und mittels Rettungswagen und Rettungshubschrauber in verschiedene Krankenhäuser verbracht.

Der unfallverursachende Pkw-Fahrer verstarb noch an der Unfallstelle.



Vor Ort waren neben Beamten der Polizei Adenau und der Polizei Remagen, das VU-Aufnahmeteam des PP Koblenz, umliegende Feuerwehren sowie der Rettungsdienst und die Straßenmeisterei Mayen.



