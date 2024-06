Verkehrsunfall mit tödlich verletztem Motorradfahrer

Kaltenborn / B412 (ots) – Am 04.06.2024 gegen 11:30 Uhr befuhr ein 68-jähriger Motorradfahrer aus der Verbandsgemeinde Brohltal die B412 aus Richtung Wehr kommend, in Fahrtrichtung Nürburgring.

Ein 53-jähriger Pkw Fahrer aus der Verbandsgemeinde Adenau befuhr die K23, aus Fahrtrichtung Kaltenborn, Jammelshofen, kommend.



An der Einmündung B412/K23 kam es zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Motorradfahrer verstarb an der Unfallstelle.



Neben Kräften der Polizeiinspektion Adenau wurde die Unfallstelle durch die Feuerwehr und die Straßenmeisterei Adenau abgesichert.

Beide Fahrbahnen wurden im Rahmen der Unfallaufnahme komplett gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet.

Zur Erhebung des objektiven Befundes wurde das Unfallaufnahmeteam des Polizeipräsidiums Koblenz eingesetzt.



Zur Klärung des Unfallgeschehens wurde ein Gutachter beauftragt.



