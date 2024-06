Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Am Mittwoch, dem 19.06.24, gegen 15.42 Uhr, befuhr ein 51jähriger, niederländischer Motorradfahrer die L 98 aus Richtung Landkern kommend in Richtung Cochem.

Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam er ausgangs einer Rechtskurve zu Fall und rutschte in den Gegenverkehr. Hierbei kam es zur Kollision mit dem Pkw eines 40jährigen aus dem Kreis Cochem-Zell, welcher die L 98 aus Richtung Cochem kommend in Richtung Landkern befuhr. Der Motorradfahrer wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt und musste durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die L 98 war im Rahmen der Unfallaufnahme für ca. 1 Stunde voll gesperrt.



