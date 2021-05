Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Ein junger Mann fuhr mit seinem Motorrad in Richtung Straßburger Hof. In einer Rechtskurve geriet dieser auf regennasser Fahrbahn nach links in den Gegenverkehr und prallte in einen entgegenkommenden Pkw. Dadurch wurde der Mann mit seinem Motorrad nach rechts von der Fahrbahn in den dortigen Hang geschleudert und schwer verletzt.

Der Fahrer des Pkw erlitt einen Schock. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Im Rahmen der Unfallaufnahme und der Landung des Rettungshubschraubers, musste die Straße voll gesperrt werden.



