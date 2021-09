Mayen

Verkehrsunfall mit schwer verletzter Fußgängerin in der Bachstraße in Mayen

Am Montag, den 27.09.2021, um 17:15 Uhr, wurde eine 23-jährige Fußgängerin auf einem Fußgängerüberweg in der Bachstraße in Mayen von einem PKW angefahren und schwer verletzt.