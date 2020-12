Archivierter Artikel vom 28.07.2020, 10:09 Uhr

Am Mittwoch, 29.04. 2020, ereignete sich gegen 21.45 Uhr in Faid auf dem Weg zum Schützenhaus ein Verkehrsunfall, bei dem ein Quadfahrer lebensgefährlich verletzt wurde.

Faid (ots). Am Mittwoch, 29.04.2020, ereignete sich gegen 21.45 Uhr in Faid auf dem Weg zum Schützenhaus ein Verkehrsunfall, bei dem ein Quadfahrer lebensgefährlich verletzt wurde. Der Mann kam aus nicht geklärter Ursache von der Straße ab. Das Quad überschlug sich und der Fahrer, der keinen Helm trug, verletzte sich schwer, so dass er bewusstlos gefunden wurde. Bei Recherchen zu diesem Unfall konnte ermittelt werden, dass zwei junge weibliche Radfahrerinnen das Geschehen evtl. beobachtet haben. Sie kamen aus Richtung Schützenhaus und teilten einem Ersthelfer mit, dass ein Quadfahrer verunglückt sei. Anschließend sind sie in die Ortschaft Faid gefahren. Die Polizei Cochem sucht nun diese Radfahrerinnen um den Verkehrsunfall aufklären zu können. Wer Angaben zu diesem Verkehrsunfall oder den Radfahrerinnen machen kann, melde sich bitte bei der Polizei Cochem. Tel.: 02671-9840 oder Email: picochem@polizei.rlp.de



