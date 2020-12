Archivierter Artikel vom 08.09.2020, 09:10 Uhr

Polch, L 113 (ots). Am 07.09.2020, befuhr gegen 18:15 h, eine 49-jährige Fahrzeugführerin aus der VG Maifeld mit ihrem Pkw, Seat-Ibiza, die L 113 von Polch kommend in Fahrtrichtung Gappenach.

Im Bereich einer Linkskurve verlor die Fahrerin die Kontrolle über ihr Kfz und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. In dem tiefen Straßengraben prallte sie an einen Erdwall und wurde wieder zurück auf die Straße geschleudert. Hierbei überschlug sich das Fahrzeug und kam auf dem Dach zum Erliegen. Die Fahrzeugführerin verletzte sich bei dem Unfallhergang und wurde durch das DRK in das BWZK nach Koblenz gebracht. Das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug wurde mit wirtschaftlichem Totaschaden abgeschleppt. Die Unfallstelle musste durch die Straßenmeisterei Kruft abgesichert werden.



