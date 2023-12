Verkehrsunfall mit Personenschaden – Vollsperrung während der Unfallaufnahme

Am heutigen Morgen, 20.11.2023 gegen 06:40 Uhr ereignete sich kurz vor der Auffahrt zur A61 in Mendig ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen.

Symbolbild Foto: dpa



Ein unfallbeteiligter Transporter wollte von der L 113 aus Richtung Maria Laach kommend über die Abbiegespur auf die Auffahrt der A61 in Fahrtrichtung Köln abbiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden bevorrechtigten PKW und kollidierte mit diesem.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Alle 4 Insassen der Fahrzeuge wurden leicht bis mittelschwer verletzt und in umliegenden Krankenhäuser verbracht.

Die L113 / B 262 im Auffahrtsbereich der A61, sowie die Abfahrt der A61 waren für die Dauer der Unfallaufnahme und Reinigungsarbeiten an der Fahrbahn bis 10.30h gesperrt.

Neben der Polizei Mayen und der Polizeiautobahnstation Mendig waren noch Kräfte des Rettungsdienstes, die Feuerwehr Mendig, ein Abschleppunternehmen sowie die Straßenmeisterei Mayen und die Autobahnmeisterei Mendig im Einsatz. Zur Reinigung der großflächigen Unfallstelle musste eine Spezialkehrmaschine eingesetzt werden.



