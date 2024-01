Verkehrsunfall mit Personenschaden -Umgestürzter Lkw

Dr. Hans-und-Paul-Riegel-Straße 53501 Grafschaft (ots) – Am späten Nachmittag des 03.01.2023 kam es auf der Dr. Hans-und-Paul-Riegel-Straße in der Grafschaft zu einem Verkehrsunfall bei dem der Fahrzeugführer eines Sattelaufliegers leicht verletzt wurde.

Symbolbild Foto: Armin Weigel/dpa

Dr.-Hans-und-Paul-Riegel-Straße 53501 Grafschaft (ots) –



Am späten Nachmittag des 03.01.2023 kam es auf der Dr.-Hans-und-Paul-Riegel-Straße in der Grafschaft zu einem Verkehrsunfall bei dem der Fahrzeugführer eines Sattelaufliegers leicht verletzt wurde.



Der Fahrzeugführer verließ nach der Beladung seines Lkws mit Auflieger das Haribo Werk in der Grafschaft. Aufgrund der Nutzung seines Mobiltelefons kam er nach rechts von der Fahrbahn ab.

Da sich neben der Fahrbahn ein Graben befand, kippte das Gespann nach rechts um und kam auf der rechten Seite zum Liegen.

Der Fahrzeugführer musste im Anschluss ärztlich versorgt werden und wurde in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert.

Das Fahrzeuggespann war im Anschluss nicht mehr fahrbereit und musste mit umfangreichen Maßnahmen geborgen und im Anschluss abgeschleppt werden.

Es entstand erheblicher Sachschaden.

Für die Zeit der Unfallaufnahme und der Bergung des Fahrzeugs war die Dr.-Hans-und-Paul-Riegel-Straße voll gesperrt.



