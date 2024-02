Verkehrsunfall mit Personenschaden (Nachtragsmeldung)

Am Donnerstag, den 15.02.2024 wurde der Polizeiinspektion Cochem gegen 22:40 Uhr ein Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der L 108 zwischen Binningen und Treis-Karden gemeldet.

Symbolbild Foto: Armin Weigel dpa



Hierbei befuhr ein 23-jähriger Mann aus dem Landkreis Ahrweiler die L 108 aus Richtung Binningen kommend in Fahrtrichtung Treis-Karden. Im Bereich einer Linkskurve kam der PKW aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Hierbei verletzten sich der Fahrzeugführer sowie der Beifahrer. Beide Personen wurden mittels Rettungswagen in die umliegenden Krankenhäuser verbracht.

Im Einsatz war u. a. die Freiwillige Feuerwehr Treis-Karden sowie der Rettungsdienst involviert. Die L 108 musste durch die Polizei Cochem bis ca. 00:00 Uhr gesperrt werden.



