Verkehrsunfall mit Personenschaden -Abschlußmeldung

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es am 16.02.2022, 12:53 Uhr auf Grund einer Vorfahrtverletzung im Kreuzungsbereich Ringener Straße / Sebastianstraße in 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler zu einem Verkehrsunfall mit leichtem Personenschaden.





Die Straßenkreuzung ist grundsätzlich mittels Lichtzeichenanlage geregelt, jedoch auf Grund der Flutkatastrophe im Juli 2021 außer Betrieb und mittels Verkehrszeichen geregelt.



Demnach befuhr eine 92-jährige Pkw Fahrerin die Ringener Straße aus Richtung Königsfeld in Richtung Grafschaft-Lantershofen.

Ein 30-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Sebastianstraße aus Richtung Bad Neuenahr kommend in Richtung Ahrweiler.



Die Pkw Fahrerin missachtete an der v.g. Kreuzung die Vorfahrt des von rechts kommenden, bevorrechtigten Pkw-Fahrers und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Die jeweiligen Fahrzeugführer wurden durch den Verkehrsunfall leicht verletzt und durch den Rettungsdienst dem Krankenhaus zugeführt.



Die im Einsatz befindliche Feuerwehr setzte technisches Gerät für die Bergung des Pkw-Fahrers ein.

Die nicht mehr fahrbereiten Pkws wurden abgeschleppt und die verkehrsregelnden Maßnahmen der Polizei konnten gegen 14:25 Uhr beendet werden.



Unfallzeugen werden gebeten sich mit hiesiger Dienststelle in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



PP Koblenz

Polizeidirektion Mayen

Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler

Max-Planck-Straße 2

53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler



Telefon: +49 2641 974-0

Telefax: +49 2641 974-100







Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell