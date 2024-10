Mendig

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Von Polizeidirektion Mayen (ots)

i Symbolbild Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Am heutigen Freitag, den 25.10.2024 gegen 17:50 Uhr, ereignete sich in 56743 Mendig in der Industriestraße Einmündung Bahnstraße ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einer Radfahrerin.