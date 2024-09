Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am 20.09.2024 kam es gegen 17.15 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall unter Beteiligung eines PKW und eines Motorrades auf der B262 zwischen Mayen und der Autobahnauffahrt der A48.

Anzeige



Nach bisherigen Ermittlungen fuhr der unfallbeteiligte PKW auf der linken der beiden Spuren in FR der Autobahnauffahrt.

Der PKW wechselte auf die rechte Spur, um auf den dortigen Rastplatz abzufahren.

Das unfallbeteiligte Motorrad näherte sich mit hoher Geschwindigkeit auf der rechten Spur fahrend und wollte den vorgenannten PKW rechts überholen.

Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Das Motorrad überschlug sich und kam abseits der Schutzplanke in einer Böschung zum Liegen. Der 22-jährige Motorradfahrer aus der Verbandsgemeinde Maifeld wurde schwer verletzt.

Die 56-jährige PKW-Fahrerin aus NRW wurde leicht verletzt.



Die Polizeiinspektion Mayen wurde durch das Unfallaufnahmeteam der Verkehrsdirektion Koblenz bei der Unfallaufnahme unterstützt.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Mayen

Rausch, PHK



Telefon: 02651-801-0



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell