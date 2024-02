Verkehrsunfall mit Personenschaden

Symbolbild Foto: Arne Dedert/dpa

Zu dem Zusammenstoß kam es durch einen Konflikt zwischen einem Linksabbieger und zwei entgegenkommenden PKW auf der B259. Durch mehrere Rettungswagen wurden insgesamt drei leicht verletzte Personen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Alle drei Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Im Rahmen des Einsatzes wurde die B259 zwischenzeitlich vollständig gesperrt. Zu einer längeren Beeinträchtigung des Verkehrs kam es jedoch nicht. Die Strecke ist seit ca. 18:38 Uhr wieder vollständig befahrbar.

Im Einsatz waren Kräfte der Feuerwehr Ulmen, Büchel sowie des Fliegerhorsts, Fahrzeuge des Rettungsdienst aus Lutzerath, Cochem und Kaisersesch, Air Rescue Nürburgring sowie First Responder Ulmen/ Büchel.



