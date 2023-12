Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am 02.11.2023 ereignete sich gegen 15:14 Uhr ein Verkehrsunfall mit einem Motorradfahrer im Bereich des Marktplatzes in Adenau.

Nach Angaben des Motorradfahrers, bremste er auf regennasser Fahrbahn sein Motorrad, aufgrund kreuzender Fußgänger ab und kam dabei zu Fall. Der 16-jährige Fahrer wurde durch den Sturz leicht verletzt. Am Motorrad entstand ebenfalls leichter Sachschaden. Zeugen des Unfalls, insbesondere die Ersthelfer werden gebeten sich bei der Polizei in Adenau zu melden.



