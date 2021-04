Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am Mittwoch, den 28.04.2020 gegen 15:45 Uhr, ereignete sich auf der Landesstraße 10, in der Nähe der Ortslage Wirft ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden.





Ein 18-Jähriger Fahrer aus dem Raum Bonn sowie sein 23-Jähriger Beifahrer befuhren mit ihrem PKW die L 10 aus Richtung Honerath kommend in Fahrtrichtung Wirft. In einer langgezogenen Linkskurve kam der PKW, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort durchfuhr er mehrere Meter den Straßengraben, prallte gegen ein Abflussrohr und wurde von dort auf die Fahrbahn der L 10 zurückgeschleudert. Der PKW kam auf der Seite liegend auf der Fahrbahn zum Stillstand.



Beide Fahrzeuginsassen konnten sich mit Hilfe von Ersthelfern selbstständig aus dem Fahrzeug befreien.



Dennoch wurde der Fahrer des PKW mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber in ein Trier Krankenhaus geflogen. Der Beifahrer erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.



Am PKW entstand Totalschaden. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die L10 für ca. 1 1/2 Stunden voll gesperrt werden.



Im Einsatz befanden sich ein First-Responder, zwei Rettungswagen, ein Notarzt, der Johanniter-Rettungshubschrauber sowie die Straßenmeisterei Adenau und die Polizei Adenau.



