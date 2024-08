Verkehrsunfall mit Pedelec unter Alkoholeinfluss

Anzeige





Hierbei befuhr die 73-jährige alkoholisierte niederländische Fahrradfahrerin den Radweg aus Richtung Cochem kommend in Fahrtrichtung Ernst. Aufgrund der starken Alkoholisierung verunfallte die Frau und verletzte sich leicht. Anschließend musste die Unfallbeteiligte mittels Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden.



Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme wurde bekannt, dass die Touristin zuvor das Weinfest in Cochem besucht und dem Alkohol zugesprochen hatte.



Die Radfahrerin erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.



