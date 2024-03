Münstermaifeld, L82

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Von Polizeidirektion Mayen (ots)

i Symbolbild Foto: dpa

Am Morgen des 06.03.2024 wurde hiesiger Dienststelle ein Verkehrsunfall in Münstermaifeld, Ortsausgang in Fahrtrichtung Lehmen, gemeldet.