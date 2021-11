Verkehrsunfall mit Flucht – Zeugen gesucht!

Ein von Klotten kommendes Fahrzeug soll in einer dortigen Linkskurve die Gegenfahrbahn befahren haben, weswegen der entgegenkommende Fahrzeugführer nach rechts ausweichen musste, gegen die Schutzplanke und anschließend in den Graben fuhr. Der Unfallverursacher setzte danach seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Bei dem flüchtenden Auto soll es sich um einen roten Mercedes mit COC-Kennzeichen gehandelt haben.

Zeugen werden gebeten sich bei bei der Polizei in Cochem unter der Tel 02671/984-0 zu melden.



