Verkehrsunfall mit Flucht -Zeugen gesucht

Mörikestr., Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots) – Im Zeitraum vom 26.04.2021, 16:00 Uhr bis 27.04.2021, 13:00 Uhr parkte der Geschädigte seinen PKW am Fahrbahnrand in unmittelbarer Nähe seiner Wohnanschrift. Am Folgetag stellte er einen Schaden am hinteren linken Radkasten fest. Demnach wurde das Blech des Radkastens komplett aufgeschlitzt. Bisher bestehen keine Hinweise auf den Verursacher. Aufgrund des Schadensbildes könnte es sich jedoch um ein größeres Fahrzeug handeln.



Sollten Sie sachdienliche Hinweise machen können, wenden Sie sich bitte umgehend an die hiesige Dienststelle.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler



Telefon: 02641-9740

www.pibadneuenahr@polizei.rlp.de



