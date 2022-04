Bad Neuenahr-Ahrweiler

Verkehrsunfall mit Flucht und erheblichem Sachschaden

In der Nacht auf den 21.04.2022, gegen kurz nach 2 Uhr, kam es in der Kalvarienbergstraße in Bad Neuenahr-Ahrweiler zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein LKW beim Rangieren gegen einen am Fahrbahnrand geparkten PKW stieß.