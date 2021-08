Cochem

Verkehrsunfall mit Flucht in Kaisersesch

In der Nacht von Samstag, 31.07.2021, 21.00 Uhr bis Sonntag, 01.08.2021, 08.11 Uhr, ereignete sich in der Alten Mayener Straße in Kaisersesch ein Verkehrsunfall mit Flucht.