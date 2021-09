Cochem

Verkehrsunfall mit Flucht in Cochem – Zeugen gesucht

In der Nacht von Donnerstag, 02.09.2021, 21 Uhr bis Freitag, 03.09.2021, 10 Uhr, ereignete sich in der Uferstraße in Cochem OT Cond eine Verkehrsunfallflucht.