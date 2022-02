Verkehrsunfall mit Flucht – Fahrzeugführerin mit E-Scooter leicht verletzt

Zum o.g. Unfallzeitpunkt befuhr ein Elektrokleinstfahrzeug (E-Scooter) den dortigen Kreisverkehr aus Fahrtrichtung Kehrstraße kommend in Fahrtrichtung Robert-Koch-Straße. Im Zuge dessen missachtete ein weiterer Pkw, welcher die Trimbser Straße aus Fahrtrichtung Stadtmitte befuhr, die Vorfahrt des im Kreisverkehr befindlichen und zugleich vorfahrtsberechtigten E-Scooters. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Aufgrund der stattgefundenen Kollision stürzte die Fahrzeugführerin des E-Scooters auf die Fahrbahn und wurde hierbei leicht verletzt.



Der Unfallverursacher verließ anschließend unerlaubt die Unfallörtlichkeit. Konkrete Hinweise zu dem unfallverursachenden Pkw sowie zu dem verantwortlichen Fahrzeugführer liegen nicht vor.



Nach der Kollision befand sich zudem eine Ersthelferin an der Unfallstelle, welche mutmaßlich sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen könnte. Diese habe laut Angaben der Verletzten einen Pkw in Form eines Kombis mitgeführt.

Diese befand sich beim Eintreffen der Polizei nicht mehr vor Ort. Entsprechende Personalien wurden seitens dieser nicht hinterlegt.



Wer kann sachdienliche Angaben zum vorliegenden Unfallhergang sowie zu dem Unfallverursacher tätigen?



Wer kann Angaben zur Identität zu der Ersthelferin an der Unfallstelle machen?



Etwaige Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mayen in Verbindung zu setzen.



