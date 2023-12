Verkehrsunfall mit Flucht

Symbolbild Polizei Foto: Friso Gentsch dpa





Ein PKW, welcher aus Richtung Bad Neuenahr-Ahrweiler kommend in Richtung Königsfeld fuhr, wurde in Höhe des Neuenahrer Bergs dermaßen vom Gegenverkehr geblendet, dass das Fahrzeug in der Folge von der Fahrbahn abkam und sich überschlug.

Die beiden Insassen wurden dabei verletzt und mussten ins Krankenhaus verbracht werden.



Gesucht werden nun weitere Zeugen des Unfalls, die Hinweise auf das Fahrzeug mit dem blendenden Fahrlicht / Fernlicht geben können.

Sollte sich der Fahrer oder die Fahrerin des benannten Fahrzeugs wiedererkennen, wäre es unbedingt ratsam, ebenfalls Kontakt mit der Polizei in Ahrweiler aufzunehmen.



