Archivierter Artikel vom 27.09.2020, 14:30 Uhr

In der Kürrenberger Straße wurde im Zeitraum 26.09.20, 21:00 Uhr bis 27.09.20, 10:30 Uhr ein ordnungsgemäß am Straßenrand geparkter Pkw durch ein anderes Fahrzeug beschädigt.

Der unbekannte Unfallverursacher verlies die Unfallörtlichkeit ohne sich um den angerichteten Schaden zu bekümmern. Aufgrund der Spurenlage dürfte sein eigenes Fahrzeug auf der Beifahrerseite beschädigt sein.



Zeugen oder Personen die Hinweise geben können werden gebeten sich an die Polizei in Mayen zu wenden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Mayen



Telefon: 02651-801-0

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell