Bad Neuenahr-Ahrweiler

Verkehrsunfall mit Fahrerflucht

Am 23.06.21, in der Zeit zwischen 10 und 14 Uhr, wurde ein weißer Renault Kastenwagen beschädigt, der auf dem Parkplatz am Apollinarisstadion in der Kreuzstraße in Bad Neuenahr-Ahrweiler, parkte.