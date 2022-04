Verkehrsunfall mit drei Verletzten – Bundesstraße 262 an der BAB A 61 – Anschlussstelle 56743 Mendig

Am Dienstag, 12.04.2022, 16.35 h, ereignete sich ein folgenschwerer Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 262 in Höhe der Autobahnauffahrt zur BAB A 61, Mendig.



Ein aus Richtung Maria Laach kommender Pkw-Fahrer missachtete als Linksabbieger die Vorfahrt eines in Richtung Maria Laach fahrenden Pkw.

Es kam zu Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Infolge der Kollision wurde noch ein weiterer aus Richtung Maria Laach kommender Pkw beschädigt.

Drei verletzte Personen musste durch Rettungsdienst und Notarzt vor Ort versorgt werden.

Die Feuerwehr Mendig war zwecks technischer Unfallhilfe eingesetzt.

Die Bundesstraße 262 wurde anlässlich der Unfallaufnahme / Versorgung der Verletzten bis 18.00 h voll gesperrt.

An zwei Pkw entstand Totalschaden.



