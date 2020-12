Archivierter Artikel vom 29.09.2020, 18:10 Uhr

56743 Mendig, L 113 (ots) – Am Dienstag, 29.09.2020, 17.52 h, wurde der Polizei Mayen über Notruf ein Verkehrsunfall mit Beteiligung eines Kraftomnibusses sowie eines Pkw mitgeteilt.

Die Rettungskräfte/Polizei sind z.Zt. noch in der Anfahrt zum Ereignisort: 56743 Mendig, L 113, aus Richtung BAB – Anschlussstelle in Richtung Maria Laach. Es wird nachberichtet.



