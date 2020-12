Archivierter Artikel vom 06.08.2020, 00:10 Uhr

Remagen-Kripp

Verkehrsunfall mit 3 leichtverletzten Personen

Am Mittwoch, den 05.08.2020 wurde die Polizei in Remagen über einen Verkehrsunfall mit 2 beteiligten Kindern in der Mittelstraße in Remagen-Kripp gemeldet.