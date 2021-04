Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr – Verursacher fährt weiter

Ein 22-jähriger Fahrzeugführer war mit seinem PKW in Fahrtrichtung Ahrbrück unterwegs. Im Bereich einer leichten Rechtskurve, auf Höhe eines dortigen Heiligenhäuschens, kam ihm ein silberner Opel Kombi auf seiner Fahrbahnhälfte entgegen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern musste der 22-Jährige nach rechts auf den Grünstreifen ausweichen, wo er einen Leitpfosten erfasste. Am PKW entstand Sachschaden.



Der silberne Opel entfernte sich in Richtung Kesseling von der Unfallörtlichkeit. Fahrzeugführer soll eine männliche Person mit Brille gewesen sein.

Hinweise zum Unfallgeschehen oder dem unfallflüchtigen Fahrzeug bitte an die Polizei Adenau unter der Rufnummer 02691-9250.



